Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Ali Schamchani, sprach von einem "Stellvertreterkrieg gegen das iranische Volk". Hashtags und Botschaften über die Situation im Iran kämen aus den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien. Irans gemäßigter Präsident Hassan Ruhani machte hingegen vor allem die "terroristische" Exil-Opposition in Frankreich für die Unruhen mitverantwortlich. Er rief den französischen Staatschef Emmanuel Macron auf, gegen die in Paris ansässigen Regierungsgegner vorzugehen.

Die wichtigste Reformgruppierung des Iran, die "Vereinigung der kämpfenden Kleriker" von Ex-Präsident Mohammed Chatami, bezichtigte die Regierung in Washington, die Unruhen angeheizt zu haben. Vor allem die USA hätten die "Störenfriede" und die Gewalttaten unterstützt, erklärte die Gruppierung, die Teil der von Ruhani geführten gemäßigten Regierung ist. Zugleich appellierten die Reform-Kleriker an die Regierung, auf die wirtschaftlichen Probleme und die berechtigten Forderungen der Demonstranten zu reagieren. Die Iraner hätten das Recht, friedlich zu protestieren.

Die US-Regierung wies die Vorwürfe, die Proteste im Iran seien vom Ausland aus angestachelt worden, vehement zurück. "Wir alle wissen, dass das kompletter Unsinn ist", sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, am Dienstag in New York. Die Demonstrationen seien vollkommen spontan und fänden in jeder iranischen Stadt statt. Es zeige sich, dass ein "lange unterdrücktes Volk sich gegen seine Diktatoren erhebt".

UN-Botschafterin Haley (rechts): "Kompletter Unsinn." Bildrechte: dpa

Haley kündigte zudem an, die zugespitzte Lage im Iran in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu diskutieren. Sowohl im Sicherheitsrat als auch im UN-Menschenrechtsrat in Genf müssten die Festnahmen und Toten im Zusammenhang mit den Protesten im Iran thematisiert werden.



US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Regierung in Teheran in einem Tweet als "brutal und korrupt" bezeichnet. Trump hatte sich seit Beginn der Proteste bereits mehrfach zu Wort gemeldet. Das iranische Außenministerium forderte den US-Präsidenten am Dienstag auf, sich auf "obdachlose und hungrige Menschen" im eigenen Land zu konzentrieren.