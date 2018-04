Die Iran hat gedroht, sein Atomprogramm "energisch" wieder aufzunehmen, sollte die USA aus dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen aussteigen. Zudem würden weitere "drastische Maßnahmen" erwogen, sagte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Samstag in New York.

Die Zukunft des Iran-Abkommens wird ein wichtiges Thema beim bevorstehenden Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Washington sein, der am Montag beginnt. Am Freitag reist dann Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gesprächen in die US-Hauptstadt.