Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist am Sonntag im französischen Biarritz eingetroffen. Das bestätigte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, am Sonntag auf Twitter. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian habe Sarif eingeladen, erklärte Mussawi weiter. Mit der US-amerikanischen Delegation werde Sarif sich nicht treffen. Die USA haben Sarif auch mit persönlichen Sanktionen belegt.