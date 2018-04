Den Polizeibehörden in Europa und den USA ist offenbar ein Schlag gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" gelungen. Wie Europol am Freitag mitteilte, wurden verschiedene Online-Kanäle des IS massiv gestört, teilweise komplett lahmgelegt.

Ziel der zweitägigen Aktion war demnach vor allem das Islamistensprachrohr Amak. Die Agentur verbreitet Bilder und Videos, aber auch Verlautbarungen der Dschihadisten. So hatte sich der IS 2016 via Amak zu den Anschlägen in Paris, Brüssel, Barcelona und Berlin bekannt. Getroffen wurden aber auch andere Medienkanäle wie etwa Radio Bayan oder die Nachrichtenseiten Halumu und Nashir.

Server in Europa und Amerika

Europol-Chef Rob Wainwright sprach von einer "bahnbrechenden" Aktion. Die Propaganda-Möglichkeiten der Terroristen seien deutlich eingeschränkt worden. Dem IS werde es so deutlich schwerer fallen, junge Menschen in Europa zu radikalisieren.

Der Einsatz wurde demnach vom Europol-Hauptsitz in Den Haag aus koordiniert. Nationale Polizeieinheiten beschlagnahmten am Mittwoch und Donnerstag Server in den Niederlanden, Kanada und den USA. Zusätzlich wurde in Bulgarien, Frankreich und Rumänien Datenmaterial sichergestellt. Die Ermittler erhoffen sich davon Hinweise auf Hintermänner sowie radikalisierte Personen.

Wer sind die Hintermänner?