Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz "Islamischer Staat" auf ein schiitisches Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Behördenangaben mindestens 41 Menschen getötet und weitere 84 verletzt worden.

Selbstmordanschlag und zwei Bomben

Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums hatte sich der Attentäter am Donnerstagvormittag in dem in einem schiitischen Viertel Kabuls gelegenen Tabian-Kulturzentrum in die Luft gesprengt. Als Menschen den Opfern zur Hilfe eilen wollten, seien vor dem Haus zwei weitere Bomben gezündet worden, teilte ein Behördensprecher mit. Ein Vertreter der betroffenen Gemeinde sprach sogar von mehr als 50 Toten. In dem Kulturzentrum befindet sich auch die Agentur "Afghan Voice Agency". Unter den Toten sind Medienberichten zufolge auch drei Journalisten.

Gabriel verurteilt "heimtückischen Terror"

In diesem Kellerraum des Tabian-Kulturzentrums sprengte sich der Selbstmordattentäter in die Luft. Bildrechte: IMAGO Afghanistans Präsident Aschraf Ghani verurteilte die Tat als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach von "heimtückischem Terror" gegen Bildung, freie Medien und jeden Menschen, "der eigenständig denkt und entscheidet". Die Terroristen wollten Zwietracht und Unruhe in die afghanische Gesellschaft bringen. "Diese böse Saat darf nicht aufgehen." Zugleich versicherte der SPD-Politiker dem Land das anhaltende Engagement Deutschlands am Hindukusch.

IS bekennt sich zu Anschlag

Der IS bekannte sich über die üblichen Kanäle im Internet zu dem blutigen Anschlag. Zur Begründung erklärte die Terrormiliz, das Tabian-Kulturzentrum sei eines der "großen Zentren zur Förderung der schiitischen Glaubensrichtung in Afghanistan". Offenbar wurde die Einrichtung auch wegen ihrer Kontakte zum Iran ins Visier genommen. Der schiitische Iran hatte in seinem Kampf gegen den radikal-sunnitischen "Islamischen Staat" in Syrien auch schiitische Kämpfer aus Afghanistan rekrutiert.

Terror gegen Schiiten