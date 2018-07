Der zuletzt in Bochum in Nordrhein-Westfalen lebende A. war am 13. Juli aus Deutschland in seine tunesische Heimat abgeschoben worden. Seither hatte der Islamist, der der Leibgarde des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs bin Laden angehört haben soll, in Tunesien in Gewahrsam gesessen. Die tunesischen Behörden ermitteln gegen A. wegen Terrorverdachts. Nach dortigem Recht durfte er maximal bis zu 15 Tage ohne Beschluss in Haft sitzen.