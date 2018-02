Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verhandelt nach eigenen Angaben mit den USA über die Möglichkeit, jüdische Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. Er spreche "seit einiger Zeit mit den Amerikanern" darüber, sagte Netanjahu nach Angaben eines Sprechers am Montag vor Abgeordneten seiner Likud-Partei.

Nach Bekanntwerden dieser Aussage dementierten die USA sofort. Josh Rafael, Sprecher des Weißen Hauses sagte: "Berichte, wonach die USA mit Israel über einen Annexionsplan im Westjordanland sprechen, sind falsch". Die USA und Israel hätten nie so einen Vorschlag diskutiert, das Augenmerk des Präsidenten richte sich voll und ganz auf seine israelisch-palästinensische Friedensinitiative.

Die Palästinenser kritisierten die Äußerungen Netanjahus scharf. Jede Annexion der Siedlungen würde die Anstrengungen, den Nahost-Friedensprozess zu retten, zunichtemachen, sagte der Sprecher von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. "Niemand hat das Recht, die Situation des besetzten Palästinensergebietes zu diskutieren", sagte er in Moskau, wo Abbas mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beriet.

Anlass für Netanjahus Rede war ein Gesetzentwurf seiner Likud-Partei zu den Annexionsplänen, die Netanjahu am Sonntag zunächst noch blockiert hatte. Anfang Januar hatte das Zentralkomitee die Likud-Abgeordneten in der Knesset aufgerufen, die "Souveränität Israels auf Judäa und Samaria (Westjordanland)" auszuweiten. Netanjahu beteuerte stets öffentlich, hinter einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästinensern zu stehen, trieb aber den Siedlungsbau in seiner Regierungszeit selbst gehörig voran.