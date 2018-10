Merkel in Israel Konflikte vorprogrammiert - das deutsch-israelische Verhältnis

Zum ersten Mal seit fast drei Jahren treffen sich die Regierungen Deutschlands und Israels wieder zu Konsultationen. Doch das Regierungstreffen in Jerusalem wird nicht einfach werden, wenngleich beide Länder an guten Beziehungen interessiert sind. Was ist das Besondere am deutsch-israelischen Verhältnis und was macht es so schwierig?