Die Wahl Deutschlands in den UN-Sicherheitsrat ist so gut wie sicher. Israel hat am Freitag seine Bewerbung um einen nicht-ständigen Sitz in dem mächtigsten UN-Gremium zurückgezogen. Damit bleiben nur noch Deutschland und Belgien für die zwei frei werdenden Sitze in der Regionalgruppe westlicher Staaten für die Jahre 2019 und 2020 übrig. Die Wahl der beiden Länder durch die UN-Generalversammlung am 8. Juni dürfte damit sehr wahrscheinlich werden.