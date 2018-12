Israel wählt am 9. April vorzeitig ein neues Parlament. Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem löste sich am Mittwochabend auf und machte damit den Weg frei für die geplante Neuwahl. 102 der insgesamt 120 Mitglieder der Knesset stimmten für einen entsprechenden Beschluss, nur zwei dagegen. Der Rest war abwesend.