Die iranische Seite wies die israelischen Vorwürfe zurück. Irans Außenamtssprecher Bahram Ghassemi erklärte, der Iran habe weder Drohnen in Syrien, noch sei das Land in dem jüngsten Konflikt und dem Absturz eines israelischen Kampfjets beteiligt gewesen: "Diese Vorwürfe der Zionisten (Israels) sind so lächerlich, dass wir gar nicht darauf eingehen werden". Der Iran agiere in Syrien auf Wunsch der syrischen Regierung lediglich als militärischer Berater. Die syrische Armee habe zudem das "legitime Recht, auf ausländische Aggressionen zu reagieren und ihr Land zu verteidigen".