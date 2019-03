Bei dem Raketenangriff wurde in der Ortschaft Mischmeret bei Tel Aviv ein Haus direkt getroffen.

Netanjahu verkürzt US-Reise Rakete trifft Haus nahe Tel Aviv

Sieben Israelis sind nahe Tel Aviv durch Raketenbeschuss verletzt worden. Israel macht die Palästinenser verantwortlich. Premier Netanjahu will seinen Besuch in den USA verkürzen. Er kündigte einen "kraftvollen" Gegenschlag an.