Israel hat über den Golanhöhen ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen. Laut dem israelischen Militär hatte es den Luftraum Israels verletzt. Die getroffene Maschine sei dann auf der syrischen Seite des Grenzgebiets abgestürzt. Ein syrischer Militärvertreter widersprach allerdings der Darstellung Israels. Das Flugzeug habe sich nicht im israelischen Luftraum befunden, sondern Stellungen der Dschihadisten in der Region von Saida bombardiert.

Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus gab an, das syrische Flugzeug sei mehrfach über verschiedene Kanäle und in mehreren Sprachen gewarnt wurden.

Der Vorfall verschärft erneut die angespannte Situation zwischen Israel und der syrischen Regierung unter Baschar al-Assad. "Der israelische Feind beweist seine Unterstützung für bewaffnete terroristische Gruppen", zitiert die amtliche syrische Nachrichtenagentur "Sana" Militärkreise. Die syrischen Regierungstruppen kämpfen derzeit im Grenzgebiet zu den Golanhöhen gegen die Extremistenmiliz IS. Israel sieht hingegen die Vereinbarung zur Demilitarisierung des Grenzgebiets als gefährdet. Die Pufferzone war 1974 beim Waffenstillstandsabkommen mit Syrien eingerichtet wurden.

Russland bemüht sich, die angespannte Lage zu beruhigen. Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits am Montag vorgeschlagen, iranische Truppen mindestens 100 Kilometer von der israelischen Grenze fernzuhalten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt jedoch eine iranische Militärpräsenz an seinen Grenzen strikt ab.

Russland und der Iran unterstützen die syrischen Regierungstruppen. Seit dem 19. Juni kämpfen syrische und russische Streitkräfte auch in der südsyrischen Provinz Daraa und Kuneitra gegen Rebellen. Da die Gebiete in der Nähe der Golanhöhen liegen, hat Israel seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.