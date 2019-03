Israel hat nach einem schweren Raketenangriff aus dem Gazastreifen Vergeltungsangriffe auf das Palästinenser-Gebiet am Mittelmeer geflogen. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurden "Terror-Ziele" der im Gazastreifen herrschenden Hamas angegriffen.

Augenzeugen berichteten, dass israelische Hubschrauber eine Einrichtung des militärischen Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Westen des Gazastreifens mindestens drei Mal angriffen. Wie die Hamas selbst mitteilte, wurden zunächst zwei militärische Trainingslager im Norden des Gazastreifens getroffen. Die Hamas hatte in Erwartung israelischer Angriffe zahlreiche Posten und Gebäude geräumt.

Einwohner des palästinensischen Küstenstreifens berichteten von lauten Explosionen. Krankenhäuser im Gazastreifen wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Mit den Vergeltungsangriffen reagierte Israel auf den neusten Raketenschlag aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet. Am frühen Morgen hatte eine Hamas-Rakete ein Haus in Mischmeret nordöstlich von Tel Aviv zerstört. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Israel kündigte daraufhin eine harte Gegenreaktion an.