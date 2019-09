In Israel finden am Dienstag Parlamentswahlen statt. Bisherigen Umfragen zufolge wird es wahrscheinlich weder für das konservative Parteienbündnis um den Likud-Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch für das oppositionelle Lager eine klare Mehrheit geben. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr, da Netanjahu bei der Wahl im April zwar den Regierungsauftrag erhielt, aber bei den Koalitionsverhandlungen scheiterte.