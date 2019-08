Die Türkei hat die Abschiebefrist für unregistrierte Syrer in Istanbul bis zum 30. Oktober verlängert. Das bestätigte Innenminister Süleyman Soylu. Ursprünglich waren die gut 300.000 Menschen dazu aufgefordert worden, die Stadt bis zum 20. August zu verlassen. Grund dafür seien die überschrittenen Kapazitäten der Stadt, erklärte Soylu. In Istanbul leben bereits 547.000 registrierte Flüchtlinge aus Syrien. Viele Syrer kommen nach Istanbul und in andere türkische Großstädte, weil das wirtschaftliche Überleben für sie dort leichter ist als in vielen Provinzen.

Abschiebungen in Ankara bereits begonnen

Sollten die nicht registrierten Syrer die Stadt bis Ende Oktober nicht verlassen, werde man sie abschieben, hieß es vom Innenminister. Sie sollen in die türkischen Provinzen, in denen sie registriert sind, zurückgebracht werden. In Ankara habe man damit bereits begonnen. Auch in Bursa wolle man demnächst mit Abschiebungen beginnen.

Ausgenommen sein von Abschiebungen sollen Familien, deren Kinder in Istanbul zur Schule gehen, Studenten, die an einer Istanbuler Universität studieren und Kranke, die über längere Zeit in der Stadt medizinisch versorgt werden sowie Menschen, die ein Geschäft führen.

Menschenrechtsorganisationen besorgt

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch werfen der türkischen Regierung vor, die Flüchtlinge auch in Kriegsgebiete wie das nordsyrische Idlib abzuschieben. Die Regierung weist das von sich. Allerdings hatte es bereits vor Ablauf der ersten Frist Razzien gegeben, bei denen Migranten ohne Papiere aufgegriffen wurden. Sie sollen in Lager geschickt worden sein.