Eine Neuwahl könnte so vermieden werden. Diese hätte die rechte Lega nach den jüngsten Umfragen klar gewinnen können. Klar ist aber noch nicht, ob es eine neue Regierung gibt: Conte habe seinen Auftrag "unter Vorbehalt" akzeptiert, hieß es aus dem Präsidialamt. Die Basis der Fünf-Sterne-Bewegung soll einer Koalition noch per Online-Votum zustimmen. Auch sind zentrale Personalfragen sind noch ungeklärt. Conte muss aber ein Kabinett zusammenstellen, dem beide Parlamentskammern das Vertrauen aussprechen. Alles das wird noch mindestens einige Tage dauern.

Salvini (hier im Bild links) und Conte bei einer Rede im Parlament in Rom Bildrechte: dpa

Der parteilose Conte, der den Fünf Sternen nahesteht, führte die bisherige Regierung mit der Lega. Deren Chef, der noch amtierende Innenminister Matteo Salvini, der die Regierungspolitik stark prägte, hatte die Koalition aber platzen lassen, um eine Neuwahl zu erreichen. Conte reichte seinen Rücktritt ein.



Am Mittwoch einigten sich nun allerdings der bislang oppositionelle Partito Democratico (PD), also die Sozialdemokraten, mit der Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento 5 Stelle). Sie ist momentan die stärkste Partei im Unterhaus. Als populistisch geltend, hatten sie Salvinis harte Linie gegen Migranten und den Haushaltsstreit mit der EU mitgetragen.



Die Zustimmung zu Conte galt als Voraussetzung für das Bündnis mit den Sozialdemokraten, mit denen man die Fünf Sterne bislang eher zerstritten war. "Wir lieben Italien und wir denken, es ist es wert, dieses Experiment zu versuchen", sagte der PD-Vorsitzende Nicola Zingaretti am Mittwoch – und forderte eine Wende in der italienischen Europapolitik wie auch im Umgang mit Migranten.