Italienische Strafverfolgungsbehörden ermitteln laut einem "Spiegel"-Bericht gegen private deutsche Seenotretter. Wie das Nachrichtenmagazin am Samstag berichtete, nahm die Staatsanwalt im sizilianischen Trapani Ermittlungen gegen mehr als 20 deutsche Helfer wegen des Verdachts der Unterstützung illegaler Migration auf. Unter den Betroffenen sind dem Bericht zufolge Vertreter der Organisationen "Ärzte ohne Grenzen", "Save the Children" aus Berlin sowie der ebenfalls in Berlin ansässigen Organisation "Jugend Rettet".