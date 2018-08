Die Geflüchteten, die tagelang auf einem Schiff der italienischen Küstenwache ausharren mussten, konnten von Bord gehen. In der Nacht zu Sonntag betraten sie den Hafen von Cantania auf Sizilien. Zuvor hatten Albanien, Irland und die katholische Kirche in Italien angekündigt, die verbliebenen rund 140 Migranten aufzunehmen. Am Samstag hatten bereits mehrere Kranke das Schiff verlassen. Wegen des Dramas ermittelt nun allerdings die italienische Justiz gegen Innenminister Matteo Salvini.

Wie die Regierung in Rom mitteilte, kümmert sich die italienische Bischofskonferenz um den Großteil der Migranten an Bord - nämlich 100. Albanien und Irland - letzteres besucht derzeit Papst Franziskus - nehmen demnach mindestens jeweils 20 Menschen auf.

Gegen Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega-Partei, ermittelt die Justiz. Bildrechte: dpa

Unterdessen hat die italienische Justiz Ermittlungen gegen Innenminister Matteo Salvini aufgenommen. Dem Vize-Premierminister und Chef der fremdenfeindlichen Lega wird im Zusammenhang mit den 140 Migranten, die auf dem Schiff "Diciotti" ausharren mussten, Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und ADN Kronos am Samstag berichteten. In Rom befragte ein Staatsanwalt bereits mehrere Mitarbeiter des Innenministeriums. Offiziell richteten sich dessen Ermittlungen gegen Unbekannte.



Salvini bestätigte ein Verfahren gegen ihn und kritisierte die Ermittlungen gleichzeitig scharf. "Es ist unglaublich, in einem Land zu leben, in dem vor zehn Tagen eine Brücke eingestürzt ist, unter der 43 Menschen gestorben sind, und es keinen gibt, gegen den ermittelt wird", sagte der Politiker bei einem Auftritt in Norditalien. "Und sie ermitteln gegen einen Minister, der die Grenzen des Landes verteidigt. Es ist eine Schande."