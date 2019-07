Etwa 130 Migranten sitzen derzeit auf einem Schiff der italienischen Küstenwache fest. Die "Gregoretti" hatte die Menschen in der Nacht zu Freitag aus Seenot gerettet, durfte zunächst aber nicht wieder in Italien anlegen. Erst in der Nacht zu Sonntag wurde ihr die Erlaubnis für den Hafen der sizilianischen Stadt Augusta erteilt, teilte der italienische Transportminister Danilo Toninelli mit.