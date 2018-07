Italien stellt Libyen zwölf Schnellboote im Wert von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll die Küstenwache des nordafrikanischen Landes bei der Suche nach Flüchtlingsbooten im Mittelmeer unterstützt werden. Das hat die Regierung in Rom mitgeteilt. Es gehe darum, "gegen Menschenhandel vorzugehen, Menschenleben auf See zu retten und den Migrationsdruck zu senken", hieß es. Libyen hatte bereits im vergangenen Jahr vier Schiffe aus Italien erhalten. Hinzu kam die Ausbildung der libyschen Küstenwache.

Unterdessen wurde bekannt, dass Malta ein weiteres Schiff einer privaten Seenotrettungsgesellschaft festgesetzt hat. Wie am Dienstag bekannt wurde, hinderten die Behörden des Landes die "Sea Watch 3" der Berliner Nichtregierungsorganisation "Sea Watch" am Auslaufen. "Während wir daran gehindert werden, den Hafen zu verlassen, ertrinken Menschen, das ist absolut inakzeptabel", kritisierte Kapitänin Pia Klemp.

Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" (Archivbild von 2017) darf in Malta nicht mehr ablegen. Bildrechte: IMAGO

Bereits in der vergangenen Woche war das Rettungsschiff "Lifeline" der Dresdner NGO "Mission Lifeline" im Hafen von Valetta beschlagnahmt worden. "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch muss sich seit Montag auf der Mittelmeer-Insel vor Gericht verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, sich bei der Rettung von Flüchtlingen behördlichen Anweisungen widersetzt und gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Reisch kam gegen Zahlung einer Kaution von 10.000 Euro zunächst auf freien Fuß. Er darf Malta aber nicht verlassen.

Unterdessen starben erneut Dutzende Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer auf einem Schlauchboot zu überqueren. Über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Ein Sprecher der libyschen Marine teilte in der Nacht zu Dienstag mit, das Bot sei am Sonntag bei Garaboulli rund 50 Kilometer östlich von Tripolis gekentert. An Bord hätten sich 104 Menschen befunden. 63 seien ertrunken. 41 hätten gerettet werden können. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat berichtete von 114 Toten und 16 Geretteten.