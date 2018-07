Zwischen Italien und Malta ist abermals Streit über den Verbleib hunderter im Mittelmeer aufgenommener Menschen aufgekommen. Italienischen Medienberichten zufolge waren die 450 Menschen an Bord eines hölzernen Fischerbootes am Freitag von Libyen kommend in das Meeresgebiet zwischen der italienischen Insel Lampedusa und Malta eingefahren.

450 Menschen auf andere Schiffe verteilt

Obwohl Italiens Innenminister Matteo Salvini am Freitag ausdrücklich erklärt hatte, er werde dem Boot nicht erlauben, einen italienischen Hafen anzufahren, erschien das Boot Medienberichten zufolge am Samstagmorgen nur wenige Seemeilen vor der italienischen Insel Linosa bei Lampedusa. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurden die 450 Menschen dort von einem italienischen Schiff sowie von einem Schiff der EU-Grenzschutzagentur Frontex an Bord genommen.

Salvini will Migranten wieder abschieben

Laut dem Ansa-Bericht wurden acht Frauen und Kinder wegen ihres Gesundheitszustands von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht. Ob die übrigen Menschen auch nach Italien gefahren werden, war zunächst jedoch unklar. Italiens Innenminister Salvini erklärte nach Angaben aus seiner Partei in einem Telefonat mit Regierungschef Giuseppe Conte, die Migranten sollten nach Malta "oder noch besser Libyen" gebracht werden. Bereits am Freitag hatte der Chef der rechten Lega bei Facebook geschrieben: "Malta, die Schleuser und die Gutmenschen sollen wissen, dass dieses Schiff hier nicht anlegen wird."

Streit um Zuständigkeit

Migranten-Boot mit Nordafrikanern aus Tunesien begegnet Kriegsschiff vor Lampedusa (Archivbild). Bildrechte: IMAGO Malta hatte sich am Freitag ebenfalls geweigert, das Flüchtlingsboot in einen seiner Häfen einlaufen zu lassen. Die Regierung in Valetta argumentierte dabei, dass sich das Boot näher an italienischem, denn an maltesischem Staatsgebiet befunden habe. Nach Angaben des italienischen Außenministeriums hatte das Fischerboot die Behörden in Rom am Freitagmorgen alarmiert, dass es Minderjährige an Bord habe, die "dringend Hilfe benötigen". Allerdings habe sich das Boot zu diesem Zeitpunkt in maltesischen Gewässern befunden, erklärte das Ministerium in Rom.

Neue Entwicklung auf zentraler Mittelmeerroute

Sollten sich die Medienberichte bestätigen, dass es das Fischerboot tatsächlich in italienische Hoheitsgewässer geschafft hatte, dann wäre das eine neue Entwicklung auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Libyen und Italien. Dort verkehren seit einigen Jahren eigentlich nur noch überladene Schlauchboote und Kähne, mit denen eine Überfahrt nach Italien praktisch unmöglich ist. Die Schlepper verließen sich dabei darauf, dass Schiffe der europäischen Sophia-Mission, private Seenotretter und andere Schiffe die Flüchtlinge dann auf See an Bord nehmen und nach Italien bringen. Derzeit sind aber keine privaten Seenotretter im Mittelmeer unterwegs, die Menschen von seeuntüchtigen Booten retten und in Italien anlanden können.

"Route nach Lampedusa wieder geöffnet"