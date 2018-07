Im Streit um das Schicksal von 450 im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlingen ist eine erste Einigung über die Aufnahme von Migranten erzielt worden. Der italienische Regierungschef Guiseppe Conte, verkündete am Sonnabendabend auf seiner Facebook-Seite, Frankreich und Malta hätten zugesagt, jeweils 50 der Geretteten aufzunehmen. Er erwarte sehr bald auch Angebote anderer EU-Länder, um auch die übrigen Migranten zu verteilen.

Zwei Schiffe der EU-Grenzschutzbehörde Frontex hatten am Samstag die Flüchtlinge aus prekärer Lage von einem Holzboot im Mittelmeer gerettet und in italienische Gewässer gebracht. Italiens rechtsgerichteter Innenminister Matteo Salvini weigerte sich aber, sie ins Land zu lassen.

Die neue Regierung in Rom und allen voran Salvini pochen bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme aus Afrika auf mehr Unterstützung von den EU-Partnern. Um den Druck auf sie zu erhöhen, wurden in den vergangenen Wochen mehrfach Schiffe mit geretteten Migranten auf dem Meer blockiert. Hilfsorganisationen war die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt worden.