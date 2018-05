In Italien haben sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega erneut auf eine Regierungsmannschaft geeinigt. Das haben die Parteivorsitzenden Luigi Di Maio und Matteo Salvini am Donnerstagabend mitgeteilt. Aus Kreisen der 5-Sterne-Bewegung hieß es, dass die Regierung, wie ursprünglich geplant, vom Juristen Giuseppe Conte angeführt werden soll.

Der mittlerweile 81-jährige Ökonom Savona war vom Präsidenten als Finanzminister abgelehnt worden. Bildrechte: dpa

Medienberichten zufolge soll in der neuen Regierung auch wieder der EU- und Deutschlandkritiker Paolo Savona eine Rolle spielen. An dieser Personalie war die letzte Einigung zwischen Lega und 5 Sterne am Sonntag gescheitert: Staatspräsident Sergio Mattarella hatte ihn als Finanzminister ablehnt. Nun soll Savona Medienberichten zufolge für Europäische Angelegenheiten zuständig werden.