Der Gesetzestext hatte vor dem italienischen Senat bereits das Abgeordnetenhaus passiert. Er muss noch von Staatspräsident Sergio Mattarella unterzeichnet werden. Grundlage des neuen Gesetzes ist eine Notverordnung, die das Kabinett im Juni verabschiedet hatte. Dieses Dekret sah Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro vor. Es sollte allerdings am 13. August ablaufen, weswegen es jetzt in ein Gesetz umgewandelt wurden soll.

Italiens Innenminister Matteo Salvini begrüßte das Senatsvotum zu dem neuen Gesetz. "Das Sicherheitsdekret gibt den Sicherheitskräften mehr Befugnisse, bedeutet mehr Kontrollen an den Grenzen und mehr Männer, um Mafiosi zu stoppen", schrieb der Chef der Lega auf Facebook.



Salvini hatte Rettungsschiffen in der Vergangenheit bereits mehrfach untersagt, in italienische Gewässer einzufahren. Er will dadurch verhindern, dass im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Italien gebracht werden.