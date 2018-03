Matteo Renzi (43) ist Chef der Sozialdemokraten. Der Vorgänger Gentilonis im Amt des Ministerpräsidenten ist eigentlich längst gestürzt - über das gescheiterte Verfassungsreferndum, das er initiiert hatte. Doch er will es noch einmal wissen. Der Florentiner ist bekennender Pro-Europäer und steht für Kontinuität in der Sozial- und Außenpolitik. Er hat es allerdings nicht geschafft, seine zerstrittene Partito Demokratico (PD) zusammenzuhalten. Zudem hat der einst als Hoffnungsträger Gefeierte viel an Popularität eingebüßt. Bildrechte: dpa