Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Wie das Präsidialamt am Donnerstag in Rom mitteilte, unterzeichnete das Staatsoberhaupt ein entsprechendes Dekret. Damit gab Mattarella auch den offiziellen Startschuss für den Wahlkampf, an dessen Ende die Italiener am 4. März eine neue Volksvertretung wählen.