In Italien haben sich die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung für ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten ausgesprochen. Das gab Parteichef Luigi Di Maio am Dienstagabend bekannt.



In einer Online-Befragung stimmten die Teilnehmer mit 79,3 Prozent für die geplante Koalition. Rund 115.000 Mitglieder der Fünf Sterne waren abstimmungsberechtigt.