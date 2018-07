Ein Bild vom vorigen Jahr: Eine Mitarbeiterin der italienischen Küstenwache wartet am 14.07.2017 in Salerno darauf, dass das Rettungsschiff «Vos Prudence» der NGO «Ã„rzte ohne Grenzen» im Hafen einläuft.

Ein Bild vom vorigen Jahr: Eine Mitarbeiterin der italienischen Küstenwache wartet am 14.07.2017 in Salerno darauf, dass das Rettungsschiff «Vos Prudence» der NGO «Ã„rzte ohne Grenzen» im Hafen einläuft. Bildrechte: dpa

Italien Rom will Häfen komplett für Rettungsschiffe sperren

Innenminister Salvini will keine Rettungsschiffe mehr in italiensche Häfen lassen. Schon jetzt untersagt die Regierung in Rom, dass private Seenotrettungshelfer anlegen dürfen. Nun soll dies auch für internationale Grenzschutz- und Rettungseinsätze im Mittelmeer gelten. Den Plan will der Lega-Chef am Donnerstag den Innenministern der anderen EU-Länder beim Treffen in Innsbruck vorlegen.