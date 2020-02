Wie Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Samstagabend mitteilte, sind zunächst knapp ein Dutzend Orte südöstlich von Mailand mit etwa 50.000 Einwohnern sowie Vo' im benachbarten Venetien mit rund 3.000 Bewohnern betroffen. "Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete ist verboten."

Conte kündigte die Notfallmaßnahme nach Krisengesprächen mit der italienischen Zivilschutzbehörde an. Zunächst sollten die Sicherheitskräfte die betroffenen Regionen abriegeln. Notfalls würden auch die Streitkräfte hinzugezogen. Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe "strafrechtliche Verfolgung". Ein Aussetzen der innereuropäischen Reisefreiheit im Rahmen der Schengen-Zone sei vorerst nicht vorgesehen, sagte der Regierungschef.

In Italien waren bis zum Samstagabend 76 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 erfasst worden. Zwei Menschen sollen bereits daran gestorben sein. Damit ist Italien das europäische Land mit den weitaus meisten erfassten Sars-CoV-2-Infizierten. In Deutschland wurden bisher 16 Fälle gemeldet, in Frankreich zwölf, darunter ein Todesfall.