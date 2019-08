Schon bald Geschichte? Salvini (links) und Conte gemeinsam auf der Regierungsbank (Archivbild). Bildrechte: dpa

Salvini selbst drängt bereits auf schnelle Neuwahlen. "Wer Zeit verliert, schadet dem Land", erklärte der Lega-Chef am Freitag. Er werde die Italiener auffordern, ihm "alle Befugnisse" zu geben, sagte er in Pescara. Bereits am Donnerstag hatte Salvini die Zukunft der Koalition in Frage gestellt und sich für Neuwahlen ausgesprochen.



Regierungschef Conte kritisierte den Vorstoß seines Vizes scharf. Der parteilose Ministerpräsident warf dem Lega-Chef vor, dieser wolle aus der aktuellen Beliebtheit seiner Partei Kapital schlagen. Auch Fünf-Sterne-Chef Di Maio warf Salvini vor, sich bei seinem Vorgehen von den Umfragen leiten zu lassen.