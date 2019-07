In Italien könnten Seenotrettern künftig Strafen in Höhe bis zu einer Million Euro drohen, wenn sie mit ihren Schiffen unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren.



Eine der beiden Parlamentskammern gab am Donnerstag grünes Licht für einen entsprechenden Gesetzesentwurf: 322 Abgeordnete stimmten dafür, 90 dagegen. Letztes Wort in dieser Frage hat der Senat. Er muss über den Entwurf noch abstimmen. Doch auch dort hält die rechte Lega-Partei von Innenminister Matteo Salvini zusammen mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Mehrheit.