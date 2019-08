Italien Senat vertagt Entscheidung zu Conte

In Italien hat der Senat die Forderung der Lega-Partei nach einem schnellen Misstrauensvotum abgelehnt. Eine Mehrheit aus Senatoren der Fünf-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD stimmten am Dienstagabend gegen den Antrag von Lega-Chef Matteo Salvini, am Mittwoch über den Misstrauensantrag abzustimmen