Die italienische Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen die Freilassung von "Sea Watch"-Kapitänin Carola Rackete eingelegt. Wie italienische Nachrichtenagenturen am Mittwoch übereinstimmend berichteten, reichte die Anklagebehörde im sizilianischen Agrigent beim Kassationsgericht in Rom, dem höchsten Gericht Italiens, die Berufung ein. Der Anwalt der Deutschen bestätigte den Vorgang.

Unterdessen muss sich Rackete am Donnerstag in Agrigent erneut einer Vernehmung der italienischen Staatsanwaltschaft stellen. Diese ermittelt gegen die im niedersächsischen Hambühren aufgewachsene 31-Jährige unter anderem wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Widerstandes gegen ein Kriegsschiff.

Die Deutsche war Ende Juni mit Dutzenden Migranten an Bord gegen ein ausdrückliches Verbot der Behörden in Italien in den Hafen von Lampedusa eingefahren. Dabei hatte sie unter anderem ein italienisches Schnellboot gerammt.