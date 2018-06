Harte Kritik an Italien: Frankreichs Präsident Macron. Bildrechte: Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa

Macron appellierte an Italien, das internationale Seerecht zu achten. Es schreibe vor, "dass im Notfall die am nähesten gelegene Küstenregion eine Pflicht zur Aufnahme" von Flüchtlingen habe. Rom reagierte verärgert: Die neue, rechtskonservative Regierung machte deutlich, dass Rom "keine heuchlerischen Lektionen" von Ländern wie Frankreich zum Flüchtlingsthema brauche. Am Freitag erwartet Macron den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum Antrittsbesuch in Paris.