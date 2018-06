Ein Rettungsschiff mit Hunderten Geflüchteten muss seit Sonntag im Mittelmeer zwischen Italien und Malta verharren. Der Crew der "Aquarius" sei immer noch kein sicherer Hafen zugewiesen worden, sagte eine Sprecherin von der internationalen Organisation SOS Méditerranée am Montag. Hintergrund der unklaren Situation ist ein Streit zwischen Malta und Italien.

Seit 2014 kaum Geflüchtete in Malta

Der italienische Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei. Bildrechte: dpa Die neue Regierung Italiens will das Schiff mit 629 Geretteten nicht in die Häfen des Landes lassen. Stattdessen forderte der italienische Innenminister Matteo Salvini Malta auf, die Menschen aufzunehmen. Salvini hatte bereits am Freitag gesagt, der Inselstaat könne nicht zu jedem Hilfegesuch Nein sagen. Seit einer Absprache zwischen beiden Ländern im Jahr 2014 werden so gut wie keine Geretteten mehr nach Malta gebracht. Die Hintergründe des Übereinkommens wurden allerdings nie offiziell gemacht.

Maltas Regierungschef Joseph Muscat wiederum ließ mitteilen, dass er mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gesprochen habe. Muscat betonte, "dass sich Malta vollständig seiner internationalen Verpflichtungen entsprechend" verhalte. Malta werde das Schiff deshalb nicht anlegen lassen.

Schiff kreuzt auf der Stelle

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat. Bildrechte: dpa Am Sonntag war zunächst noch unklar, ob die Menschen tatsächlich nicht in Italien an Land gebracht werden können, denn Salvini hat keine Befehlsgewalt über die Häfen. Zudem kündigte der Bürgermeister von Neapel an, er würde das Schiff willkommen heißen. Tatsächlich kreuzt das Schiff aber seit Sonntagabend zwischen Malta und Italien auf der Stelle.

Die 629 Geflüchteten waren am Samstag bei verschiedenen Rettungsaktionen vom Boot der französischen Hilfsorganisation SOS Mediterranée und der "Reporter ohne Grenzen" aufgenommen worden. Sie befinden sich weiter an Bord der "Aquarius". Der Hilfsorganisation zufolge sind an Bord auch 123 unbegleitete Minderjährige, elf kleine Kinder sowie sieben schwangere Frauen.

Wochenende "extrem stressig"