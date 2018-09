Italiens Innenminister Matteo Salvini und Regierungschef Giuseppe Conte haben in einer Pressekonferenz ein umstrittenes Sicherheitsdekret in groben Zügen vorgestellt. Demnach sollen Asylanträge von Bewerbern, denen Drogenhandel oder Taschendiebstahl zur Last gelegt wird, abgelehnt werden. Außerdem sollen Asylanträge ausgesetzt werden können, wenn der Antragsteller als "sozial gefährlich" gilt oder der Bewerber in erster Instanz verurteilte wurde.

Kaum noch Chancen auf humanitäre Aufenthaltsgenehmigung

Matteo Salvini, Innenminister von Italien. Bildrechte: dpa Künftig will Italien auch die humanitäre Aufenthaltsgenehmigung nur noch in wenigen Fällen vergeben. Diese sollen nur noch Opfer von Naturkatastrophen und Menschen, welche dringend medizinische Hilfe benötigten erhalten. Allerdings könnten sich Migranten diesen Status auch mit einer Heldentat verdienen. Die humanitäre Aufenthaltsgenehmigung ist ein Sonderstatus unterhalb des Asylstatus. In den vergangenen Jahren hatten gut ein Viertel aller Asylbewerber diesen Status erhalten.

Wochenlange Debatte um Sicherheitsdekret