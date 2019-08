Italiens Präsident Mattarella (links) und Ministerpräsident Conte im Juni 2018. Löst Matarelle demnächst die Regierung auf? Bildrechte: IMAGO

Auslöser der aktuellen Regierungskrise war der Streit über ein milliardenschweres Bahnprojekt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte in der letzten Abstimmung vor der Sommerpause am Mittwoch gegen eine Schnellstrecke zwischen Turin und Lyon gestimmt. Salvinis Lega war ausdrücklich für das Projekt. Die Opposition forderte daraufhin den Rücktritt der Regierung, da diese keine Mehrheit mehr habe.



Salvini räumte später ein, dass in den vergangenen Monaten in der Koalition etwas kaputtgegangen sei. Bereits zuvor hatte er den Fünf Sternen immer wieder vorgeworfen, Nein-Sager zu sein und die Regierung zu blockieren. Die italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sternen steuerte nach Einschätzung von Politikexperten schon länger auf eine handfeste Krise zu.