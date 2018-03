Am Freitag richteten alle Parteien letzte Appelle an die Wähler, um insbesondere die Unentschiedenen zu mobilisieren. Am letzten Tag vor der Wahl sind am Samstag Wahlkampftermine gesetzlich untersagt.

Lega Nord-Chef Matteo Salvini will künftig Italien regieren. Bildrechte: dpa

Die politische Rechte zeigten sich bei ihren letzten Veranstaltungen siegesgewiss. "Von Montag an wird die Lega dieses Land regieren!", sagte Matteo Salvini, Vorsitzender der fremdenfeindlichen Lega Nord, vor Anhängern in Mailand. Auch der Spitzenkandidat der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, nannte Regierungsverantwortung als Ziel. Der Vorsitzende der rechten Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, kündigte in einem Fernsehinterview eine "komplette Neuorganisation des italienischen Staates an".



Umfragen sahen zuletzt das Bündnis aus Berlusconis FI, Salvinis Lega, der rechtsextremen Fratelli d'Italia und der Partei "Wir mit Italien" (NCI) vorn. Demoskopen zufolge könnte es am Sonntag mit rund 37 Prozent die meisten Stimmen erhalten.