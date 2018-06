Knapp drei Monate nach der Parlamentswahl hat Italien einen neuen Regierungschef. Der parteilose Jurist Giuseppe Conte leistete am Freitag bei Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom seinen Amtseid. Anschließend wurden auch die Minister der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der fremdenfeindlichen Lega vereidigt, unter ihnen M5S-Chef Luigi Di Maio und der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini.

Ein erster Anlauf für eine Koalition der beiden Parteien war am Sonntag gescheiter t, nachdem Mattarella die vorgelegte Ministerliste nicht akzeptiert hatte. Am Donnerstagabend erzielten die beiden Koalitionspartner dann erneut eine Einigung . Die neue Regierung muss nun noch in beiden Parlamentskammern bestätigt werden. Die Vertrauensabstimmung wird für nächste Woche erwartet.

Mit der Vereidigung der neuen Regierung stehen Deutschland und Europa vor einer Belastungsprobe. Beide Parteien der neuen Koalition hatten zuletzt verstärkt Stimmung gegen Brüssel und Berlin gemacht.



Die ersten wichtigen Termine der Regierung sind der G7-Gipfel am 8./9. Juni in Kanada und der EU-Gipfel Ende des Monats in Brüssel, bei dem es um die Flüchtlingskrise und Reformen in der Eurozone geht. Beide Themen sind der neuen Koalition sehr wichtig.