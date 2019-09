Jacques Chirac ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren am Donnerstagvormittag im Kreise seiner Familie. Das sagte sein Schwiegersohn der Nachrichtenagentur AFP. Der 1932 in Paris geborene Chirac war von 1995 bis 2007 Präsident von Frankreich. Die Französische Nationalversammlung würdigte den konservativen Politiker mit einer Schweigeminute.

Chirac hatte seit einiger Zeit Gedächtnisprobleme, in der Öffentlichkeit zeigt er sich nur noch selten. Bereits während seiner Amtszeit als Präsident 2005 hatte Chirac einen Schlaganfall erlitten.

Bei den Franzosen hinterließ Chirac ein zwiespältiges Erbe. Hoch angerechnet wurde Chirac die öffentliche Anerkennung der Mitschuld Frankreichs an der Deportation von 76.000 Juden. Das Eingeständnis formulierte Chirac in seiner Rede vom Juli 1995 als erster französischer Staatschef.

Politische Beobachter kritisierten, dass Chirac es nicht vermocht habe, für ihn günstige Mehrheitsverhältnisse zu nutzen, um in Frankreich eine moderne Wirtschafts- und Sozialpolitik auf den Weg zu bringen. Außenpolitisch sei Chirac ein "unbequemer Partner" und "Kämpfer gegen die Globalisierung" gewesen, zu dieser Einschätzung gelangten sowohl die "Süddeutsche Zeitung" als auch die "Neue Züricher Zeitung".

"La Grande Nation" - das war Chiracs Vision. Er wollte die Rolle von Frankreich in der Weltpolitik stärken und vertrat den Kurs einer außenpolitischen Unabhängigkeit, insbesondere auch im Verhältnis zu Washington. Dabei schreckte er auch vor außenpolitischen Alleingängen nicht zurück: Kaum an der Macht ließ er 1996 im Südpazifik Atomwaffen testen - was zu weltweiten Protesten führte.