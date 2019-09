Vor dem Brexit Britische Konservative treffen sich zum Parteitag

In Manchester beginnt am Sonntag der Jahresparteitag der regierenden Konservativen. Mit Spannung wird am Mittwoch, dem letzten Tag des Treffens, eine Rede von Premierminister Boris Johnson erwartet. Dieser muss sich derzeit mit neuen Vorwürfen auseinandersetzen. Es geht um seine Zeit als Londoner Bürgermeister.