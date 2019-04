In einer zehnminütigen Zeremonie dankt Japans Kaiser Akihito ab. Er ist seit 200 Jahren der erste Kaiser, der zu Lebzeiten seinem Nachfolger weicht. Möglich machte das ein Sondergesetz der japanischen Regierung. Der Thronwechsel wird von einer Serie an Feiertagen begleitet.

Die Zeremonie findet in der 370-Quadratmeter großen Halle Matsu-no-Ma im Kaiserpalast in Tokyo statt. Unter den 300 Teilnehmern finden sich Mitglieder der Kaiserfamilie und Vertreter aus Japans Regierung und Parlament, sowie hochrangige Richter und regionale Regierungschefs. Frauen sind nicht zugelassen.

Der Kronprinz Naruhito und die Kronprinzessin Masako. Bildrechte: dpa

Offiziell bleibt Akihito noch bis Mitternacht Kaiser. Mit der ersten Minute des ersten Mais beginnt Akihitos 59-jähriger Sohn Naruhito seine Regierungszeit. Diese wird den Namen "Reiwa" tragen, was etwa "schöne Harmonie" bedeutet. Auch die Inthronisierung des neuen Tenno wird in einer weiteren Zeremonie gefeiert. Dabei wird Naruhito die kaiserlichen Insignien erben. Auch seine erste Rede als Kaiser wird er an diesem Tag halten, danach aber bis Herbst kaum öffentlich in Erscheinung treten.