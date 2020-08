Der Chef der liberaldemokratischen Partei ist der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes. Er regiert seit acht Jahren, seine Amtszeit würde 2021 enden. Zum ersten Mal wurde Abe 2007 zum Ministerpräsidenten gewählt, trat jedoch kurz darauf wegen einer Darmerkrankung zurück. Als er 2012 erneut Regierungschef wurde, gab er an, die Krankheit überwunden zu haben.

In der Corona-Pandemie hatte Abe in den Umfragen an Zustimmung verloren. Zwar gibt es in Japan im internationalen Vergleich relativ wenige Infektionsfälle. Der Regierung werden aber Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vorgeworfen.