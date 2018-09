Die ersten Friedensgespräche für den Jemen seit zwei Jahren sind gescheitert, bevor sie überhaupt beginnen konnten. Das angepeilte Treffen zwischen den Konfliktparteien in Genf wurde am Samstag abgesagt, weil die Delegation der Huthi-Rebellen nicht angereist war. Nach Einschätzung von Beobachtern könnte das geplatzte Treffen zu einer weiteren Eskalation des Konflikts im Jemen führen.

UN-Vermittler Martin Griffiths sagte: "Wir haben es nicht geschafft, die Delegation aus Sanaa hierher zu bekommen." Er kündigte an, in den nächsten Tagen selbst nach Sanaa fliegen, um die Huthis zu treffen.



Die Aufständischen hatten in den Tagen zuvor ein bereitgestelltes Flugzeug der Vereinten Nationen abgelehnt und eine andere Maschine verlangt, die nicht durchsucht werden dürfe. Sie hatten das damit begründet, dass die Vereinten Nationen bei früheren Gesprächen in Genf den sicheren Transport nicht hatten garantieren können. Griffiths sagte dazu: "Wir haben keine ausreichenden Bedingungen geschaffen, um sie hierher zu bringen."