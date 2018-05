In Jerusalem wird heute die neue US-Botschaft eröffnet. Dazu ist eine große Delegation aus den USA nach Israel gereist, unter anderem mit Finanzminister Steven Mnuchin und Präsidententochter Ivanka Trump sowie deren Ehemann Jared Kushner. US-Präsident Donald Trump will per Videoschaltung eine Rede halten. Die Einweihung findet am gleichen Tag statt, an dem Israel sein 70-jähriges Bestehen feiert.