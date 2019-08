In London hat Premierminister Boris Johnson eine vorübergehende Schließung des Parlaments beantragt. Damit sollen die Abgeordneten erst wieder am 14. Oktober zusammen kommen. Eigentlich hätten sie nach der Sommerpause in der kommenden Woche wieder tagen sollen.



Die Opposition wirft Johnson nun vor, mit der verlängerten Sitzungspause den Widerstand der Abgeordneten gegen einen No-Deal-Brexit durchkreuzen zu wollen. Die Politiker hätten Mitte Oktober kaum eine Chance, einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen am 31. Oktober noch per Gesetz zu stoppen.