Boris Johnson will sein mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen noch vor Weihnachten durch das britische Parlament bringen. Nach dem Wahlsieg von Johnsons Tories hatte die Regierung bereits angekündigt, Großbritannien nun endgültig zum am 31. Januar aus der EU führen zu wollen. Bislang war die Verabschiedung der dafür notwendigen Gesetze am Widerstand im Parlament gescheitert. "Wir werden den Brexit bis zum 31. Januar vollenden, kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den britischen Premier.