Am Dienstag um 11 Uhr wird das Wahlergebnis bekannt gegeben. Beide Politiker haben sich während des Wahlkampfs in ihrer eigenen Partei als Befürworter des Brexits und harte Verhandler dargestellt. Johnson war bereits eines der führenden Gesichter der Leave-Kampagne, Hunt dagegen hatte 2016 noch gegen den Brexit gestimmt.

Boris Johnson gilt as Favorit. Bildrechte: dpa

Es geht nicht nur um den Parteivorsitz: Wer am Dienstag Troy-Chef wird, soll bereits Mittwoch der bisherigen Premierministerin Theresa May nachfolgen.



Beide Kandidaten hatten angekündigt, mit der EU noch einmal neu über die Austrittsbestimmungen verhandeln zu wollen. Die EU hat das bereits jetzt abgelehnt. Einen rot-weiß-blauen Brexit, wie ihn Theresa May jüngst bei einem Parteitag nannte und damit einen Brexit nach britischer Fasson meinte, werde es mit der EU nicht geben. Das machte Chefunterhändler Michel Barnier noch einmal klar: "Die Mitgliedschaft in der EU bringt Rechte und Vorteile. Ein Drittstaat kann diese niemals haben. Rosinenpickerei ist keine Alternative."