EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Bildrechte: dpa

Johnson und von der Leyen hatten am Montagabend erneut telefoniert, um über die Zukunft der Gespräche zu beraten.



Von der Leyen und Johnson betonten nach dem Telefonat, die Bedingungen für eine Übereinkunft seien nicht gegeben, gerade in entscheidenden Punkten. Beide Seiten hätten ihre Unterhändler und deren Teams aber beauftragt, die bestehenden Differenzen aufzulisten, über die in den kommenden Tagen dann persönlich beraten werden solle.